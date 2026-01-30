İtalya'da 2023'teki göçmen teknesi faciasına dair 6 güvenlik görevlisinin yargılanmasına başlandı

İtalya'nın güneyindeki Cutro beldesi açıklarında 2023 yılında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasına ilişkin kurtarma operasyonunda geç kalındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada, 6 güvenlik görevlisinin yargılanmasına başlandı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Crotone Cumhuriyet Başsavcılığının, 26 Şubat 2023'te Cutro beldesi açıklarında batan ve 94 düzensiz göçmenin can verdiği olaya ilişkin 4 Mali Polis ve 2 Sahil Güvenlik yetkilisinin "ciddi ihmalleri olduğu gerekçesiyle" yargılanması talebinin, Temmuz 2025'te kabulünden sonra açılan davada ilk duruşma yapıldı.

"Taksirle gemi kazasına sebebiyet verme" ve "birden fazla kişinin ölümüne taksirle neden olma" suçlamalarıyla yargılanan söz konusu 6 sanık, ilk duruşmada avukatlarıyla hazır bulundu.

İlk duruşmaya, faciadan kurtulanlar ve aileleri ile göçmenlere destek veren sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Duruşmada, davaya müdahil olma ve davacı tarafın duruşma salonuna kameraların alınması talepleri değerlendirilirken, davaya 10-17-24 Şubat'taki 3 duruşmayla devam edilecek.

Basındaki haberlerde, "Savcılığın, mali polis ve sahil güvenlik ekiplerinin, kendi aralarında kurtarma operasyonlarına yönelik görev ayrımına ilişkin belirli esaslara katiyetle uyması sebebiyle olay anında harekete geçmedikleri ve denizde insan hayatını koruma konusundaki başlıca yükümlülüklerinden birini ihlal ettikleri" tezinin üzerinde durduğu ifade edildi.

Cutro açıklarındaki göçmen teknesi faciası

İtalya'nın güneyindeki Cutro açıklarında 26 Şubat 2023 sabaha karşı yerel saatle 04.00 sularında içinde çok sayıda göçmenin bulunduğu teknenin batması sonucu, 35'i çocuk, 94 kişi yaşamını yitirmişti.

Tekne faciasının ardından kamuoyunda faciadan önce tekneye gerekli müdahalenin yapılmadığına dair tartışma başlamıştı. Tekneyi 25 Şubat'ta İtalya açıklarında Frontex'e ait bir hava devriyesinin tespit edip İtalyan makamlarına haber verdiği belirtilmişti.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise 7 Mart 2023'te Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, Frontex'in o gece tekneyi tespit ettiğini ancak herhangi bir tehlikeli durum raporlamadığını, ayrıca söz konusu tekneyi bulmak için açılan 2 Mali Polis devriye botunun kötüleşen deniz koşulları sebebiyle dönmek zorunda kaldığını ifade etmişti.

Olaydan bir süre sonra Crotone Cumhuriyet Başsavcılığı, tekneye faciadan önce kurtarma operasyonu yapılmamasına dair sorumluları tespit etmek için soruşturma başlatmıştı.