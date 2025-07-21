Cutro Faciasında 6 Güvenlik Görevlisi Yargılanacak

İtalya'nın güneyindeki Cutro beldesi açıklarında 2023 yılında içindeki düzensiz göçmenlerle batan tekneye kurtarma operasyonunda geç kalınmasına yönelik soruşturma sonucunda, 6 güvenlik görevlisinin yargılanmasına karar verildiği bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Crotone Cumhuriyet Başsavcılığının, 26 Şubat 2023'te Cutro beldesi açıklarında batan ve 94 düzensiz göçmenin can verdiği olaya ilişkin 4 Mali Polis ve 2 Sahil Güvenlik yetkilisinin "ciddi ihmalleri olduğu gerekçesiyle" yargılanması talebi ön duruşma hakimliğince kabul edildi ve dava açıldı.

Söz konusu 6 kişi, haklarında düzenlenen iddianame çerçevesinde, "taksirle gemi kazasına sebebiyet verme" ve "birden fazla kişinin ölümüne taksirle neden olma" suçlamalarıyla yargılanacak.

Crotone Mahkemesindeki görülecek davanın ilk duruşması 14 Ocak 2026'da yapılacak.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı aynı zamanda göç karşıtı tezleriyle bilinen aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, 6 güvenlik görevlisinin yargılanması yönündeki karara tepki gösterdi.

Salvini, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek kelime: Utanç. Her gün başkalarını kurtarmak için hayatlarını riske atan altı askeri yargılamak. Utanç verici." ifadelerini kullandı.

Cutro açıklarındaki göçmen teknesi faciası

İtalya'nın güneyindeki Cutro açıklarında 26 Şubat 2023 sabaha karşı 04.00 sularında içinde çok sayıda göçmenin bulunduğu teknenin batması sonucu 35'i çocuk 94 kişi yaşamını yitirmişti.

Tekne faciasının ardından kamuoyunda faciadan önce tekneye gerekli müdahalenin yapılmadığına dair tartışma başlamıştı. Tekneyi 25 Şubat'ta İtalya açıklarında Frontex'e ait bir hava devriyesinin tespit edip İtalyan makamlarına haber verdiği belirtilmişti.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise 7 Mart 2023'te Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, Frontex'in o gece tekneyi tespit ettiğini ancak herhangi bir tehlikeli durum raporlamadığını ayrıca söz konusu tekneyi bulmak için açılan 2 Mali Polis devriye botunun kötüleşen deniz koşulları sebebiyle dönmek zorunda kaldığını ifade etmişti.

Olaydan bir süre sonra Crotone Cumhuriyet Başsavcılığı, tekneye faciadan önce kurtarma operasyonu yapılmamasına dair sorumluları tespit etmek için soruşturma başlatmıştı.