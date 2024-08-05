Çüngüş'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki ormanda çıkan örtü yangını, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, hasar tespiti ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki ormanda çıkan örtü yangını, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, hasar tespiti ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Seyfettin EKEN/ÇÜNGÜŞ (Diyarbakır),