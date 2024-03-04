Cüneyt Oğuz: Tarihi değerleri gelecek nesillere aktaracağım

Memleket Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Oğuz, "Tarihi değerleri, kültürü gelecek nesillere aktaracak, engelsiz ve erişilebilir bir belediye başkanlığı yapacağıma söz veriyorum." dedi.

Konak'ta bir otelde basın toplantısı düzenleyen Oğuz, yerel seçimlerde partisinin Genel Başkanı Muharrem İnce'nin önerisi Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi'nin onayıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak onurlandırıldığını söyledi.

İzmir'in birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehirlerden biri olduğunu belirten Oğuz, 8 bin 500 yıllık kent tarihinde birçok medeniyetlerin bu topraklarda yaşadığını hepsinin farklı yönetim şekilleriyle bu topraklara hizmet ettiğini kaydetti.

Oğuz, şöyle devam etti:

"Tarihi değerleri, kültürü gelecek nesillere aktaracak, engelsiz ve erişilebilir bir belediye başkanlığı yapacağıma söz veriyorum. İzmir'de birçok başarılı belediye başkanı kurultay hesaplaşmasıyla tasfiye edildi. İzmir'in göz bebeği Karşıyaka'nın 5 yıldan beri hiçbir şekilde proje üretemeyen, çöplerini toparlayamayan, sokakları sinekten geçilmeyen ve 2 bin 300 kişiyi istihdam edip bunların maaşını ödeyemeyen bir bütçeyi yönetme konusunda başarısız olmuş belediye başkanını ödüllendirerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak göstermişlerdir."

Oğuz, yerel seçimde İzmirlilere üçüncü bir seçenek sunduğunu ifade etti.

100'ün üzerindeki projelerini önümüzdeki günlerde tanıtacaklarını aktaran Oğuz, "Demokrat ve denetlenebilir bir belediyecilik yapısı oluşturacağız. Yerelden kalkınmayı esas alacağız. Doğal afetlere karşı hazırlıklı, depreme karşı hazırlıklı bir belediyecilik hizmeti sunacağız. Yapay zekayı kullanan ve dijital belediyecilik yapacağız. Yapay zeka sayesinde büyükşehir belediyesinin genel müdürlerini veya daire başkanlarını veya bürokratlarını atamayacağız. Bunu yapmak için kendi organik zekamızı kullanacağız. Kültür, sanat ve tarih belediyeciliği yapacağız. Yerelden kalkınan, kalkınmayı esas alan bir belediyecilik yapacağız." ifadelerini kullandı.