Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasiler ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Türk sinemasına damgasını vuran usta sanatçı Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vefatını üzüntüyle öğrendiği Arkın'a Allah'tan rahmet, sevenleri ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mesajında, "Büyük oyuncu, milli tarihimizin şahsiyetlerine beyaz perdede can vermiş, Türk sinemasının kilometre taşı olmuş Cüneyt Arkın'ı kaybetmiş olmanın tarifsiz üzüntüsünü yaşıyorum. Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeşilçam'ın Kara Murat'ı, Malkoçoğlu, Türk sinemasının her dönemine damga vuran sanatçımız Cüneyt Arkın'a Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güle güle Komiser Kemal, güle güle Malkoçoğlu, güle güle Kara Murat... Sinemamızın efsane isimlerinden, hayat verdiği rollerle Anadolu insanının yansıması olan Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesi, sanat camiamız ve milletimize başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de hayatı ve eserleri ile herkesin hayranlığını kazanan Türk sinemasının kıymetli sanatçısı Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin üzüntüsü içinde olduğunu belirterek, Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Siyasilerden mesajlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hayat verdiği karakterlerle hepimizin hayatında derin izler bırakan, usta oyuncumuz Cüneyt Arkın'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ülkemiz kıymetli bir değerini daha kaybetti. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve sinema dünyasına başsağlığı diledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hepimizin kahramanı, Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ardında bıraktığı onlarca film ve kahraman karakterlerle 7'den 77'ye herkesin sevgisini kazanan usta oyuncumuza Allah'tan rahmet, sevenleri ve ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, "Çocukluğumuzun süper kahramanı, Yeşilçam'ın unutulmaz emektarı sevgili Cüneyt Arkın'ı kaybettik, çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "O Türk sinemasının efsanesiydi. Kötülerin düşmanı, iyilerin dostuydu. Cüneyt Arkın hayat verdiği karakterlerle 7'den 70'e hepimizin kahramanıydı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." açıklamasını yaptı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

AK Parti'den başsağlığı mesajları

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türk sinemasının duayen ismi, usta sanatçı Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Arkın'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Allah rahmet eylesin. Cüneyt Arkın sinemamızın büyük bir ismi olduğu kadar, hepimizin çocukluk ve gençliğinin doğrudan ve iyiden yana olma, kötülere ve yanlışlara karşı çıkma sembolüydü. Kendisiyle yaptığımız sohbette sinemamız için gösterdiği hassasiyete tanık oldum. Daha da önemlisi millet olarak taşıdığımız değerlerin yaşatılması ve gelecek nesiller konusundaki hassasiyeti çok büyüktü. Cüneyt Arkın Battal Gazi, Kara Murat ve Malkoçoğlu gibi değerleri yaşattığı gibi gelecek nesiller için yaşayacak bir sinema mirası bıraktı. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Kara Murat, Malkoçoğlu, Battal Gazi, Dünyayı Kurtaran Adam... Türk sinemasının efsane ismi sevgili Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.