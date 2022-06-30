CÜNEYT ARKIN İÇİN AKM'DE TÖREN

Türk doktor, oyuncu, senarist, yapımcı ve yönetmen, Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır, kalbinin durması sebebiyle ambulansla getirildiği hastanede 28 Haziran'da hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın efsanevi ismi için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Kaan ve Murat Cüreklibatır başta olmak üzere torunları ve yakınları, sanatçı Ediz Hun, Nuri Alço'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncu ve sanat dünyasından isimler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen gibi siyasetçiler ve sevenleri katıldı.

BAKAN ERSOY: ATLAS SİNEMASI'NDA BİR KÖŞEYİ CÜNEYT ARKIN'A AYIRACAĞIZ

VALİ YERLİKAYA: 3 KUŞAĞIN KAHRAMANI OLDU

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: CÜNEYT ARKIN'I HİÇ UNUTMAYACAĞIZ

YILMAZ BÜYÜKERŞEN: AYNI ZAMANDA ÇOK YETENEKLİ BİR EDEBİYATÇIYDI

OĞLU MURAT ARKIN: BAKTIĞIM HER YERDE O VAR

OĞLU KAAN: ONUNKİ ÖLÜMLE GELEN BİR ÖLÜMSÜZLÜK

EDİZ HUN: HER ROLÜN ÜSTESİNDEN GELEBİLECEK KABİLİYETE SAHİPTİ

"KENDİNİ MESLEĞİNİ BIRAKIP SANATA ADAMIŞ BİR İNSAN"

Usta oyuncu Nuri Alço "Dostlar sağ olsun. Türk sinemasının en büyük duayenini kaybettik. Dünya çapında bir aktör kendisi. Kendini mesleğini bırakıp sanata adamış bir insan. Kendi çalıştırdığı emektarlarını bile unutmayan çok güzel bir insandı. Güzel bir hemşerim, iyi bir insandı" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel