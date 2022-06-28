Cüneyt Arkın'ı kaybettik-1 TÜRK Sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. TÜRK Sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti. Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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