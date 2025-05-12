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Cumhuriyetle Yaşayan Cemal Dede, Geçmişi Anlatıyor

Cumhuriyetle Yaşayan Cemal Dede, Geçmişi Anlatıyor
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Kahramanmaraş'ta yaşayan 102 yaşındaki Cemal dede, Cumhuriyetin ilan edildiği yılda doğmuş ve hafızasıyla geçmişe ışık tutuyor. Eski Maraş hayatı, mahalle dayanışması ve komşuluk ilişkileri hakkında önemli anılarını paylaşıyor.

Cumhuriyetle yaşıt Cemal dede, eski hatıralarını dün gibi anlatıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tarihi mahallede hayatını sürdüren cumhuriyetle yaşıt 102 yaşındaki Cemal dede, ilerleyen yaşına rağmen hafızası ve anlattıklarıyla geçmişe ışık tutuyor.

Dulkadiroğlu İlçesi Divanlı Mahallesi'nde yaşayan 102 yaşındaki Cemal Büyükdereli, geçmişiyle adeta yaşayan bir tarih. 1923 doğumlu Cemal dede, gününün büyük bölümünü oğlunun konteyner iş yerinde geçiriyor. Cumhuriyetin ilan edildiği yıl dünyaya gelen Cemal dede, geçmişten bugüne birçok olaya tanıklık ettiğini anlatarak, eski Kahramanmaraş'ı ve hayat tecrübelerini paylaştı. Eski Maraş'tan, savaş yıllarından ve mahalle yaşamından kesitler sunan Cemal dede, özellikle mahalle dayanışmasının, komşuluk ilişkilerinin ve yokluk içindeki mutluluğun altını çizdi.

"7 çocuğu, 14 torunu var"

Babasının 7 çocuğu ve 14 torunu olduğunu anlatan oğlu Mustafa Büyükdereli, "Benim babam ve onun babası bu çarşıda esnaflık yapmış. Babası komisyonculuk yaparmış, peynir, süt ve yoğurt falan satarmış. Kendisi de kış mevsiminde yem işleri ve yaz gelince de buğday tarhanalık ve benzeri Maraş ürünlerinden satarmış. Depremde bizim iş yerimiz yıkıldı ve şuanda konteynerde kalıyoruz. Babam da geliyor yanımda duruyor. Sabah 11 gibi geliyoruz akşam 4 gibi gidiyoruz, vakit geçiriyoruz. Babamın toplam 7 çocuğu, 14 torunu var. Torunlarından da evli olanlar var ve onların da çocukları olanlar var üniversiteye gidenler dahi var. Bayramlarda hısım akrabalardan geliyorlar kalabalık oluyor. Babam geçmişte çok maceralı hayat yaşamış, askerlik hatıralarını çok anlatır. Maraş'ın kabadayılarındanmış. Adnan Menderes ve Süleyman Demirel'i görmüş" dedi.

"5-6 kişiyi güreşerek yıkardım"

Bol süt ve yoğurt yiyerek beslendiğine dikkat çeken Cemal dede ise, "Dükkan önünde 5-6 kişiyi güreşerek yıkardım, hakemler omuzuna alır dükkana getirirdi. Babam da bana bir ikramiye verirdi ve kurabiye verirdi. Babamın bakkalı vardı ve ben de çok süt ve yoğurt yerdim. Biz de komisyonculuk ederdik. İnsanlar eskiden birbirlerine çok tutkundu. Bir kişi güreştiğinde 5-6 kişi onu desteklerdi. Askerliği 36 ay Siirt, Bitlis, Diyarbakır illerinde yaptım ve oralarda gezdim"şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel
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