Cumhuriyetin 102. Yılı: Fatih Dönmez'den Anlamlı Mesaj

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehin Milletvekili Fatih Dönmez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dönmez, mesajında, cumhuriyetin 102'nci yılını büyük bir gurur, coşku ve inançla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyetin milletin iradesiyle, istiklal aşkıyla yoğrulmuş en büyük eser olduğunu kaydeden Dönmez, "Cumhuriyet, bu topraklarda hür yaşama kararlılığının, millet olma bilincinin ve birlikte var olma iradesinin adıdır. 102 yıldır aynı inançla, aynı kararlılıkla bu kutlu mirası geleceğe taşıyor, her yeni nesille daha da yüceltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye'nin her alanda daha güçlü, üretken ve bağımsız bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ' Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geleceğe yürüyoruz. Enerjiden sanayiye, teknolojiden savunma sanayimize kadar her alanda kendi ayakları üzerinde duran bir Türkiye inşa ediyoruz. Bu sadece geçmişimizin bir emaneti değil çocuklarımızın geleceğine duyduğumuz sorumluluğun da ifadesidir."

Dönmez, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 102'nci yılı kutlu olsun. Aziz milletimizin birlik ve beraberliği daim, bağımsızlık meşalemiz hiç sönmesin. Nice yüzyıllar boyunca bu topraklarda özgür, güçlü ve onurlu bir şekilde yaşamak dileğiyle."