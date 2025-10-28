Haberler

Cumhuriyetin 102. Yılı: Fatih Dönmez'den Anlamlı Mesaj

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin 102 yıllık tarihini kutlayarak, Türkiye'nin gücünü ve bağımsızlığını vurguladı.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehin Milletvekili Fatih Dönmez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dönmez, mesajında, cumhuriyetin 102'nci yılını büyük bir gurur, coşku ve inançla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyetin milletin iradesiyle, istiklal aşkıyla yoğrulmuş en büyük eser olduğunu kaydeden Dönmez, "Cumhuriyet, bu topraklarda hür yaşama kararlılığının, millet olma bilincinin ve birlikte var olma iradesinin adıdır. 102 yıldır aynı inançla, aynı kararlılıkla bu kutlu mirası geleceğe taşıyor, her yeni nesille daha da yüceltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye'nin her alanda daha güçlü, üretken ve bağımsız bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ' Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geleceğe yürüyoruz. Enerjiden sanayiye, teknolojiden savunma sanayimize kadar her alanda kendi ayakları üzerinde duran bir Türkiye inşa ediyoruz. Bu sadece geçmişimizin bir emaneti değil çocuklarımızın geleceğine duyduğumuz sorumluluğun da ifadesidir."

Dönmez, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 102'nci yılı kutlu olsun. Aziz milletimizin birlik ve beraberliği daim, bağımsızlık meşalemiz hiç sönmesin. Nice yüzyıllar boyunca bu topraklarda özgür, güçlü ve onurlu bir şekilde yaşamak dileğiyle."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor

Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Türkiye'nin Eurofighter hamlesi Yunanistan ve İsrail'i korkuttu: Yeni sayfa

Türkiye'nin Eurofighter hamlesi iki ülkeyi korkuttu: Yeni sayfa
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi

Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! AFAD korkutan rakamı paylaştı
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.