Cumhuriyetin 102. Yılı: Demokrasi ve Birlik Vurgusu

Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in bir yönetim biçiminin ötesinde, ortak yaşam felsefesinin bir yanıtı olduğunu belirtti. Bakırhan, 102. yıl vesilesiyle demokrasinin önemine dikkat çekti.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "102 yıl önce bugün kurulan Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, 'nasıl birlikte yaşarız?' sorusuna verilmiş tarihi bir cevaptı. Bugün, ikinci yüzyılın eşiğinde aynı soru önümüzde durmaktadır. Cumhuriyet herkesindir, herkes kendini içinde görürse amacına ulaşır. Bundan ötürü diyoruz ki: Demokrasi ile Cumhuriyeti barıştırmalı, yurttaşı aktif bir özne olarak tanımalıyız" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin paylaşım yaptı. Bakırhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"102 yıl önce bugün kurulan Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, 'nasıl birlikte yaşarız?' sorusuna verilmiş tarihi bir cevaptı. Bugün, ikinci yüzyılın eşiğinde aynı soru önümüzde durmaktadır. Cumhuriyet herkesindir, herkes kendini içinde görürse amacına ulaşır. Bundan ötürü diyoruz ki: Demokrasi ile Cumhuriyeti barıştırmalı, yurttaşı aktif bir özne olarak tanımalıyız. Farklılıklarımızı ve ortak tarihimizi zenginlik görerek demokratik bir cumhuriyeti inşa etmeliyiz. Cumhuriyetin 102. yılını, barış ve demokrasi ile taçlandırma sorumluluğu hepimizindir."

Kaynak: ANKA / Güncel
