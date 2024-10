Cumhuriyetin 101. Yıldönümü Töreni Taksim'de Gerçekleşti

CUMHURİYETİN 101. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri gaziler ve vatandaşlar katıldı. Anıta, çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Cumhuriyetin 101. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Taksim'deki Cunhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri gaziler ve vatandaşlar katıldı. Anıta, çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tören sonrası açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhuriyetimizin 101.yıldönümü kutlu olsun. Cumhuriyeti kutlamak her vatandaşın en kutlu en sevinçli anıdır. Herkesi çocuklarıyla, gençlerle kadını erkeği İstanbul'un Cumhuriyet şehrinin bu kadim kentin tarihimizin en önemli başkentlerinden birisinin her sokağını, her anını tatmalarını ve yaşamalarını diliyorum. İlçelerde, büyükşehir belediyemizde, Cumhuriyete dair çok özel anlar tasarlanmıştır. Lütfen katılın, lütfen bu kutlu anı hep birlikte yaşayalım. Sorumluluklarımızı hep birlikte hissedelim ve önümüze çok güçlü bir şekilde hep birlikte bakalım. Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.