Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığınca düzenlenen, jandarmanın geçmişten günümüze gelişimi ve faaliyetlerinin bilimsel açıdan ele alınacağı "Cumhuriyetin 100. Yılında Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu" başladı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığınca düzenlenen, jandarmanın geçmişten günümüze gelişimi ve faaliyetlerinin bilimsel açıdan ele alınacağı "Cumhuriyetin 100. Yılında Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu" başladı.

JSGA Beytepe Yerleşkesi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda akademinin tanıtım videosu gösterildi.

Açılış konuşmasını yapan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, akademinin yapısı ve faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Cumhuriyetin günümüze gelmesinde jandarmanın sunduğu katkılara değinen Köroğlu, jandarmanın kurulduğu günden itibaren devletin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehditlere karşı mücadele ettiğini söyledi.

Sempozyum süresince 16 oturumda, 24 üniversiteden 86 akademisyen ve araştırmacı tarafından toplam 63 bildiri sunulacağının bilgisini veren Köroğlu, "Bu akademik çalışmaların alandaki literatüre de büyük katkılar sağlayacağına ve bu alanda çalışacak akademisyenlere ışık tutacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Köroğlu, "asrın felaketi" olarak nitelenen, herkesi derinden sarsan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde yaraların sarılması maksadıyla arasında jandarma öğrencilerinin de olduğu akademiden 3 bin 700 kişinin Hatay'da önemli görevler icra ettiğini belirtti.

Depremlerde 65 bin jandarma görev aldı

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı da jandarma teşkilatının 1839 yılında kurulduğunu anımsatarak, jandarmanın cumhuriyet döneminde emniyet ile asayiş görevlerinin yanı sıra sınır ötesi görevlere de katıldığını ifade etti.

Sel, yangın ve deprem gibi afetlerde de jandarmanın milletinin yanında olduğunu aktaran Çardakcı, "Depremde de jandarma teşkilatı, yaklaşık 65 bin kişiyle bu görevini büyük bir özveri ve gayretle yerine getirmiş, milletimizin de takdirini kazanmıştır. Kahramanmaraş merkezli yüzyılın en büyük deprem felaketinde teşkilatımız personeli, üstün başarısı ile aziz Türk milletinin güvenine mazhar olmuştur. Bu vesileyle yaşamış olduğumuz depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ve geride kalanlara acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

"Jandarma, vatandaşlarımızın güvenini kazanmayı başarmıştır"

Teşkilatın bütün alanlarda kendisini sürekli yenilediğini ve dünyanın en güçlü teşkilatı konumuna geldiğini vurgulayan Çardakcı, akademik çalışmaların ve bilimsel faaliyetlerin teşkilata büyük katkılar sunduğunu dile getirdi.

Çardakcı, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın bir birey olarak, güler yüzlü olmak ve empati yapmak gibi bizlerden beklentileri var. Bir kurum olarak ise erişilebilir olmamızı, olaylara süratle müdahale etmemizi, problemlere de çözüm bulmamızı ve güvenli bir kurum olmamızı beklemektedir. Bugüne kadar yapılan görevlerde de jandarma teşkilatı bu özelliklerini büyük bir oranda sergileyerek, vatandaşlarımızın güvenini kazanmayı başarmıştır. Yapılan anketlerde de zaten jandarma teşkilatı en güvenilir kurum konumunda en üst seviyelerde yerini almıştır. O zirveyi yakalamak önemli ama bu zirveyi korumanın da en az onun kadar önemli olduğunu bilmenizde fayda var. Bugün burada icra edilecek sempozyumun amaçlarımıza ve hedeflerimize ışık tutacağına inanıyorum. "

Yarın sona erecek sempozyuma, İçişleri Bakanlığına bağlı teşkilatlarda görevli bazı daire başkanları, akademisyenler, akademi personeli ve öğrenciler katıldı.