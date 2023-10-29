CUMHURİYETİN 100. YILINDA 101 PARE TOP ATIŞI

29 EKİM Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100. yılı törenleri kapsamında TCG Anadolu Gemisi rehberliğinde 100 gemi İstanbul Boğazından geçiş yaptı.

29 EKİM Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100. yılı törenleri kapsamında TCG Anadolu Gemisi rehberliğinde 100 gemi İstanbul Boğazından geçiş yaptı. Resmi geçit töreni sırasında 1. Ordu Komutanlığı tarafından 101 pare top atışı yapıldı.

Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri yapıldı. TCG Anadolu Gemisi'nin de aralarında bulunduğu 100 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı. Gemilerin geçişi sırasında Beylerbeyi Sarayı'nın yakınında 1. Ordu Komutanlığı tarafından 101 pare top atışı yapıldı.