Cumhuriyetin 100'üncü yılında F klavye seferberliği çağrısı

Birleşmiş Milletler'e bağlı İnterstenoTürk, Cumhuriyetin 100'üncü yılını Türkiye çapında gerçekleştirilecek bilimsel F klavye seferberliğiyle kutlamak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çağrı yaptı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı İnterstenoTürk, Cumhuriyetin 100'üncü yılını Türkiye çapında gerçekleştirilecek bilimsel F klavye seferberliğiyle kutlamak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çağrı yaptı.

F klavyenin Türkiye'de daha fazla kullanılmasını desteklemek üzere yerel ve uluslararası bilgisayar klavye şampiyonaları düzenleyen Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türk Grubu Başkanlığı ve Türkiye Temsilciliği (İnterstenoTürk), Cumhuriyetin 100'üncü yılında 'Bilimsel F Klavye Seferberliği' ile Türkiye'de bilgisayar kullanımını kökten değiştirmeyi hedefliyor.

İntersteno Türk Grubu Başkanı ve Türkiye Temsilcisi Seçkin Köse, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnterstenoTürk olarak, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında F klavyenin kullanımını yaygınlaştırmak ve bilimsel bilgisayar klavye eğitimini ülke genelinde yaymak amacıyla, üniversitelerin açıldığı 2 Ekim 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı ve Milli Eğitim Bakanı'ndan resmi olarak seferberlik başlatılması talebinde bulunduk. Bu kapsamda, F klavyenin mucidi, İnterstenoTürk Onursal Başkanı merhum Dr. İhsan Sıtkı Yener'in 60 saatlik ders programını temel alarak, Türkiye ve dünya genelinde tanınan 'Oyunlu F Klavye Programı' ile Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle geliştirilen 'F Klavye Temel Egitim Programi' kullanılacak. Oyunlu klavye programı, çocuklar için 5-6 yaşından itibaren oyunlar aracılığıyla on parmakla bilgisayar kullanmayı öğrenme fırsatı sunacak" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ F KLAVYE KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK"

Seçkin Köse sözlerine şöyle devam etti:

"İnternsteno Türk Grubu'nun hedefi, ülke genelinde 5-6 yaşından üniversiteye kadar yaklasik 27 milyon öğrencinin yanı sıra Türk halkının, Türkçeye en uygun F klavye ile on parmakla klavye eğitimi alması. Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da yüzde 90-95 seviyelerinde, Türkiye'de ise yüzde 4-5'lerde olan on parmakla bilgisayar kullanımını, bu seferberlik sayesinde birkaç yılda ülkemizde de aynı seviyelere yükseltmeyi planlıyoruz."

"TÜRK MİLLİ KLAVYE TAKIMI ÜLKEMİZİ GURURLANDIRDI"

2023 Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türk Milli Klavye Takımı'nın, 8 farklı kategorideki 24 madalyanın 11'ini alarak hem ferdi hem takım halinde dünya şampiyonu olarak Türkiye'yi gururlandırdığını söyleyen Köse, "Bu başarılar, Milli Takımımızın uluslararası arenada gösterdiği üstün performansı ve F klavyenin yaygınlaştırılmasındaki kararlılığı bir kez daha vurguluyor" açıklamasını yaptı.