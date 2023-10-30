CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILI ŞİLE'DE COŞKUYLA KUTLANDI

? Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Şile'de kortej yürüyüşü düzenlendi. Farklı etkinliklerin gün boyu sürdüğü Şile'de 100'üncü Yıl Kortej Yürüyüşü'ne katılan Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, ' Şile'de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında muhteşem bir güzelliğe daha hep birlikte imza attık. Bu kutlamalar ara ara yıl sonuna kadar çeşitli programlarla devam edecek. Bizlere Cumhuriyetimizi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene' dedi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Şile'de düzenlenen korteje Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, belediye meclis üyeleri, parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Üsküdar Caddesi'nde başlayıp Cumhuriyet Caddesi'ne kadar devam eden 100'üncü Yıl Kortej Yürüyüşü, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

'MUHTEŞEM COŞKUYA DUYGULANMAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya da program sonunda gerçekleşen konuşmasında 'Şile'de 100'üncü yıl coşkusunu bir bütün olarak Türk bayrakları eşliğinde hep birlikte yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Şile'nin her mahallesinden gelerek korteje katılan, evlerinin balkonlarından alkışlarla korteje destek veren herkese teşekkür ediyorum. Şile sokakları kırmızı beyaz, ay yıldızlı bayraklarımızla taçlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği gibi Türkiye Cumhuriyeti İlelebet payidar kalacaktır. Hep birlikte Nice 100'üncü yıllara. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan uğruna gözünü kırpmadan şehit olan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum' dedi.