CUMHURİYETİ HAVADA KUTLADILAR

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen etkinlikte şehit yakını ve gaziler pilotlar eşliğinde Türk bayrağıyla paraşüt atlayışı yaptı.

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen etkinlikte şehit yakını ve gaziler pilotlar eşliğinde Türk bayrağıyla paraşüt atlayışı yaptı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Sosyal Hizmet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte 4 gazi ve bir şehit yakını paraşüt pilotları eşliğinde ikili uçuş gerçekleştirdi. 700 metrelik Yassı Tepe'den başlayan atlayış, Kleopatra Plajı'nda son buldu.

'BU ORGANİZASYONU YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, etkinlikten duyduğu gururu ifade etti. Güngörmüş, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Havacılık Spor Kulübü, Alanya Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile beraber yamaç paraşütü organizasyonu geçirdik. Bu yamaç paraşütü organizasyonumuza şehit yakınlarımız ve gazilerimiz iştirak etti. Onlarla bugün mutlu bir şekilde bu organizasyonu yapmaktan büyük gurur, mutluluk duymaktayız dedi.

'CUMHURİYET COŞKUSUNU HAVADA KUTLAMAK İSTEDİK'

Alanya Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Ahmet Çelik, Cumhuriyet coşkusunu havada kutlama isteklerini belirterek, Biz de şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte Cumhuriyet coşkusunu havada kutlamak istedik. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum diye konuştu.

'200. YILDA COŞKUYLA KUTLANACAKTIR'

Alanya Havacılık Spor Kulübü Eğitmeni Ergun Ulu, etkinliğin kendileri için gurur verici olduğunu vurgulayarak şehit yakınları ve gazileri ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getirdi. Ulu, şöyle dedi

Bu etkinliğe katılan tüm pilot arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada bu etkinlikle birlikte olmaktan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizi armağan ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlamaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Umarım bizden sonraki nesilde Cumhuriyetimizin 200. yılını coşkuyla kutlayacaktır. Şehit yakınları ve gazilerimizi burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Ölenlere, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz.

'PARAŞÜT UÇUŞUNU İLK KEZ DENEYİMLEDİM'

Etkinliğe katılan Güneydoğu gazisi Enbiya Büyükhan, bu deneyimin kendisi için güzel bir etkinlik olduğunu belirtti. Büyükhan, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Paraşüt uçuşu olarak ilk deneyimdi. Benim için gayet güzel bir etkinlik oldu