Üye Girişi
Haberler

Cumhuriyete Doğru Tiyatro Oyunu Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda İzleyiciyle Buluştu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sahneye konulan 'Cumhuriyete Doğru' tiyatro oyunu, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda izleyiciyle buluştu. Oyun, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlatıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Cumhuriyetin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında sahneye konulan 'Cumhuriyete Doğru' tiyatro oyunu Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda izleyiciyle buluştu. 40'ıncı kez sahnelenen oyunu vatandaşlarla birlikte izleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu oyun dünyaya, Türk tiyatro tarihine değil aynı zamanda Türk siyasi hayatına da iz bırakacak" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında MEB tarafından hazırlanan, Bora Severcan'ın hem yazıp hem yönettiği 'Cumhuriyete Doğru' adlı tiyatro oyunu, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda izleyiciyle buluştu. 400 kişilik kadrosuyla Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki kahramanlık hikayesini anlatan oyunu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de vatandaşlarla birlikte izledi.

Bugüne kadar 30 farklı ilde sahnelenen ve 40'ıncı kez izleyiciyle buluşan oyuna öğretmenlerden ve profesyonel müzisyenlerden oluşan orkestra ve koro eşlik etti. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Türk milletinin desteğiyle başlattığı Milli Mücadele'nin destansı hikayesini anlatan oyunda izleyiciler, Hamdullah Suphi rolündeki oyuncu tarafından 10 kıtası okunan İstiklal Marşı'nı ayağa kalkarak dinledi.

"OYUN TÜRK SİYASİ HAYATINA İZ BIRAKACAK"

Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir temalı oyunun bitmesinin ardından konuşan Bakan Yusuf Tekin, oyunu birkaç kez izlediğini belirterek, "Söyleyecek söz yok değil. Nereden baksam yaklaşık 4 ve 4.5 buçuk yıldır üzerinde fikir jimnastiği yaptığımız bir oyundur. Sadece şunu söyleyeceğim. Bu oyun dünyaya, Türk tiyatro tarihine değil aynı zamanda Türk siyasi hayatına da iz bırakacak, bundan yüzde yüz eminim. Çünkü bizi millet yapan değerleri üzerinde hemfikir olduğumuz değerler ancak bu kadar güzel şekilde icra edilebilirdi. Bu oyunun aynı zamanda Türk siyasi hayatında da bir çığır açacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Ama bu ekranda gördüğümüz sanatçıları lütfen rica ediyorum. Çok kuvvetli bir alkışla alkışlayalım. Eğer bu oyun 40 ilde veya daha doğrusu 40 defa sahnelendiyse eğer, bu arkadaşların ciddi fedakarlığı var. Hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca bize bu imkanı sunan Vakıflar Bankası Genel Müdürümüz Abdi Serdar Üstünsalih'e özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Bize bu geceyi ayıran sevgili organizatörümüz Murat Aksu'ya da teşekkür ederiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, konuşmasının ardından başrol oyuncularıyla birlikte seyirciyi selamladı.

OYUNUN KONUSU

Oyun, bir öğretmenin 10 yaşındaki öğrencisi Ali'ye Cumhuriyetin ilan ediliş sürecini anlatması ile başlıyor. Böylece Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisini kurması ile devam eden süreçte Milli Mücadele kahramanlarının, Türk milletiyle tek yumruk halinde, kanlarının son damlasına kadar savaşarak Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazandığı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti nasıl ilan ettiğini konu ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Beşiktaş Tüpraş Kültür Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerimleri yırttı

Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerimleri yırttı

 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

 Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi

Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi

Bakmadan Geçme

Kurbanlık vekalet nasıl verilir, nasıl alınır, ne söylenir 2024? Dybala Galatasaray'a mı gelecek? 5 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 5 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 5 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 5 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 5 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 5 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 5 Haziran 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 5 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Portekiz Finlandiya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Portekiz Finlandiya hazırlık maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title