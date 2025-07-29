Cumhuriyetçi Greene, Gazze'deki İnsani Krizi Korkunç Buldu

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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, Gazze'deki insani krizi eleştirerek, krizin sona ermesi için çağrıda bulundu. Greene, İsrail'in saldırılarının sonucunda yaşananları 'korkunç' olarak nitelendirdi ve ABD'nin dış yardım politikalarını sorguladı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, Gazze'deki insani krizi "korkunç" olarak niteleyerek, krizin sona ermesi çağrısında bulundu.

Greene, sosyal medya hesabı X üzerinden Gazze'deki açlık ve insani kriz hakkında değerlendirmede bulundu.

Gazze'de masum insanlara ve çocuklara yapılanları "korkunç" olarak nitelendiren Greene, İsrail'in Gazze'de neden olduğu insani krizin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Greene, senatörlerin, ABD'nin İsrail, Ürdün ve diğer ülkelere sağladığı fonların kesilmesine ve "gereksiz dış yardımları" azaltmasına yönelik verdiği önergelerin başarısız olduğunu belirtti.

ABD'nin İsrail'e sağladığı dış yardımların maliyetinin yüksek olduğunu savunan Greene, 18 Temmuz'da İsrail'in füze savunma sistemi için ayrılan 500 milyon dolarlık finansmanın iptali için Kongreye önerge sunmuştu.

Önerge, 6 evet oyuna karşı 422 hayır oyuyla reddedilmişti.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 921 Filistinli hayatını kaybetti, 145 bin 233 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 755 kişi yaşamını yitirdi, 33 bin 192 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1157'ye, yaralıların sayısı da 7 bin 758'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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