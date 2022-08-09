Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesine geri dönüşüm kutuları konuldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) farkındalık oluşturmak için yerleşkedeki fakülte ve yüksekokullara geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, projeyle kaynakların bilinçsiz tüketilmesinin önlenmesi, atık çöp miktarının azaltılması, cam, kağıt, alüminyum, plastik, pil gibi geri dönüşümden tekrar kazanılabilecek maddelerden ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, geri dönüşümün önemine dikkati çekerek, "Dünyada geri dönüşümün önemi her geçen gün artırmaktadır. Üniversitemizde yeni kurduğumuz Çevre ve Atık Yönetim Birimi tarafından gerçekleştirilen bu faaliyet ile var olan kaynakları korumak, israfın önüne geçerek gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için böyle bir çalışma yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.