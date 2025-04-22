Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 620 Tutuklama

CUMHURİYET tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 'Narkokapan- Ankara Operasyonu' kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 620'ye yükseldi.

Ankara ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden şu ana kadar 620'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı. 'Narkokapan-Ankara Operasyonu' çerçevesinde ifade alma ve sorguya sevk işlemleri devam ediyor.