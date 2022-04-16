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Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın vefat etti

AA - Ali Cevahir Aktürk - Güncel
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Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın vefat etti

Kartal Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın, 57 yaşında yaşamını yitirdi.

Kartal Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın, 57 yaşında yaşamını yitirdi.

Anadolu Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Savcısı olan Günaydın'ın karaciğer yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya paylaşımında, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın bugün vefat etmiştir. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel

Anadolu Adalet Sarayı, Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet, Güncel, Haberler

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