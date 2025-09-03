Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Leyla YILDIZ/İSTANBUL, - ÇEKMEKÖY'deki bir restoranda meydana gelen olayda, cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan(58), daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can G.(19) tarafından boğazından bıçaklandı. Şüpheli gözaltına alınırken, savcı Kayhan olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde savcı Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması ile şüpheli Mustafa Can G., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİ GÜL OLAY YERİNDE

İstanbul Valisi Davut Gül, olayın yaşandığı restorana gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. İstanbul Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan KAYHAN, Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.