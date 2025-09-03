Haberler

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy'deki bir restoranda, husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can G. tarafından bıçaklanan cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve şüpheli gözaltına alındı.

Leyla YILDIZ/İSTANBUL, - ÇEKMEKÖY'deki bir restoranda meydana gelen olayda, cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan(58), daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can G.(19) tarafından boğazından bıçaklandı. Şüpheli gözaltına alınırken, savcı Kayhan olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde savcı Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması ile şüpheli Mustafa Can G., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİ GÜL OLAY YERİNDE

İstanbul Valisi Davut Gül, olayın yaşandığı restorana gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. İstanbul Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan KAYHAN, Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı boğazı kesilerek öldürüldü

İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı boğazı kesilerek öldürüldü
CHP'de Gürsel Tekin'in ardından bir ihraç talebi de Barış Yarkadaş'a

CHP'de kıyım! Gürsel Tekin'in ardından bir isim için daha ihraç talebi
Mısır 40 bin askeri sınıra yığdı! Özel kuvvetler hazır bekliyor

40 bin askeri sınıra yığdılar! Özel kuvvetler hazır bekliyor
Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi

Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Yukay'ın cansız bedeni denizden çıkarıldı

İş insanının cansız bedeni günler sonra denizden çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.