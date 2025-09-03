Haberler

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Bıçaklanarak Öldürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir restoranda Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırgan olay yerinde yakalanırken, İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Çağlayan Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı Çekmeköy'de bir restoranda bıçaklayarak öldüren kişinin olay yerinde yakalandığını, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kayhan'ın Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi

Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Yukay'ın cansız bedeni denizden çıkarıldı

İş insanının cansız bedeni günler sonra denizden çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.