Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Bıçaklanarak Öldürüldü

İstanbul Valiliği, Çağlayan Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı Çekmeköy'de bir restoranda bıçaklayarak öldüren kişinin olay yerinde yakalandığını, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kayhan'ın Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.