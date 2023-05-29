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Cumhuriyet Savcısı Akkaya, hayatını kaybetti

Cumhuriyet Savcısı Akkaya, hayatını kaybetti

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Oktay Akkaya (42), yaşamını yitirdi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Oktay Akkaya (42), yaşamını yitirdi.

Ankara'da Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya, bir süre önce pankreatit (pankreas iltihaplanması) tedavisi gördükten sonra taburcu edildi. Önceki gün yeniden rahatsızlanan ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akkaya, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Akkaya'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Samsun'a gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuğba Sır - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Savcısı Ankara Güncel Haberler

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