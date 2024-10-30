Üye Girişi
Haberler

'Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı' konulu yarışmalarda öğrencilere ödül

'Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı' konulu yarışmalarda öğrencilere ödül
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 'Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 'Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü nedeniyle 2 Eylül'de ilkokullarda resim, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenledi. 'Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı' konulu yarışmanın ödül töreni, MEB Başöğretmen Salonu'nda yapıldı. Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ve veliler katıldı.

'EN ÖNEMLİ KAZANIMLARDAN BİRİ'

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Ökten, Cumhuriyet'in her şeyden önce adaletin, özgürlüğün, demokrasinin ve ilerlemenin; dolayısıyla yarınların teminatı olduğunu vurgulayarak, "Sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Bilimsel düşünceye ve demokratik değerlere bağlı bir toplum olma yolunda atılan önemli bir adımdır. Bizim Cumhuriyetimiz, Türk milletinin bağımsızlık ve onur mücadelesinin en önemli kazanımlarından biridir. Büyük tecrübelere dayanır. Cumhuriyet için şehit verdik, büyük mücadelelerde galip geldik. 'Köklerden geleceğe' düsturuyla yol almak gerektiğini düşünüyoruz. Köklerimizde kodlanmış bulunan büyük ve bağımsız bir devlet olma iştiyakının neticesidir, Cumhuriyet. Bugün sahip olduğumuz değerlerin hepsi de milletimizin var olma mücadelesinde, tecrübesinde ve kültürel birikiminde gizli. Sizleri bundan sonraki çalışmalarınızda bu birikimden, içinde bulunduğunuz çağın imkanlarından faydalandığınız kadar faydalanmaya; saygıyla, özenle bizi Cumhuriyet'e kavuşturan kültürden beslenmeye davet ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından dereceye giren 16 öğrenciye hediyeleri verildi. Resim değerlendirme komisyonunca seçilen 44 eser de bakanlık fuaye alanında ziyarete açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Güncel Sanat

İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler

İnsanlık dışı zulüm! Çoğu çıplak ve yaralı

 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti

Oğlunu ve eşini öldürüp canına kıydı

 Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı

Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım'dan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudu

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım'dan ilk açıklama
İstanbul İSKİ su kesintisi! 30-31 Ekim Esenyurt, Pendik, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 30-31 Ekim Selçuklu, Meram, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Ekim Çankaya, Etimesgut, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Oğuzeli 30-31 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 30-31 Ekim Seyhan, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Isparta 32 Spor Pazarspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Isparta 32 Spor Pazarspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 30 Ekim Çarşamba Leyla 7. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle! Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 30-31 Ekim Gemlik, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 30-31 Ekim Karabağlar, Çiğli, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.