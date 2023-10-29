Cumhuriyet'in ilan edildiği TBMM oturumuna Çorumlu vekilin başkanlık yapması kısa filmle anlatıldı

Çorum'un marka değerini artırmak amacıyla yürütülen "Marka Şehir Projesi" kapsamında "Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz" başlıklı serinin 3. kısa filmi yayınlandı.

Çorum'un marka değerini artırmak amacıyla yürütülen "Marka Şehir Projesi" kapsamında "Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz" başlıklı serinin 3. kısa filmi yayınlandı.

Çorum Valiliğinin koordinesinde Çorum Belediyesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Halk Bankası ve Çorum Kültür Turizm Derneği işbirliğinde, üç farklı kısa film hazırlanması planlandı.

İlki 2018'de Çerkes sığınmacılara gösterdiği misafirperverlikten dolayı Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz'in, dönemin gazetesinde Çorumlular için "teşekkürname" yayınlatmasını konu alan filmin ikincisinde ise Çorumluların isyan ve darbe girişimine karşı mücadelesi anlatılmıştı.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında çekilen serinin üçüncü filminde ise dönemin Çorum Mebusu Abdullah İsmet Eker'in en yaşlı üye sıfatıyla 1. Meclis'te yönettiği oturumda Cumhuriyet'in ilan edilmesi anlatıldı.

Yönetmenliğini Ümit Sarıboğa'nın yaptığı filmde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü oyuncu Sinan Tuzcu, TBMM Başkanvekili ve Çorum Mebusu Abdullah İsmet Eker'i ise Bülent Alkış canlandırdı.

1. TBMM'de çekilen kısa film, Meclis Başkanvekili olarak Cumhuriyet'in ilan edildiği ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanı seçildiği oturumlara başkanlık yapan Çorumlu Milletvekili Abdullah İsmet Eker'in Meclis konuşmasını ve Abdullah İsmet Eker ile Atatürk arasındaki sohbeti konu alıyor.

Sohbet esnasında Atatürk, "Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz" cümlesini kullanarak, Çorumluların geçmişte yaptıkları kahramanlıklara atıfta bulunuyor.

Film, 26 Ekim'de sosyal medya aracılığıyla vatandaşların beğenisine sunuldu.

"Kısa film çok güzel karşılık buldu"

Vali Zülkif Dağlı, AA muhabirine, Çorum'un Anadolu'daki stratejik konumu, sanayi üretimi ve ihracatıyla marka şehir olduğunu söyledi.

Kentin marka değerine katkıda bulunmak amacıyla 3 kısa film yayınlandığını belirten Dağlı, "Çorum halkının kadirşinaslığı, devletine ve milletine bağlılığı ile kahramanlığının yanı sıra Çorumlunun inovasyonlara açık olduğu, yeni şeyler ürettiğini 'Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz' sloganı ile göstermek istiyoruz. Bu anlamda kısa film çok güzel karşılık buldu." dedi.

Çorum'un "Anadolu kaplanı" unvanını alan ilk illerden olduğuna dikkati çeken Dağlı, "Sanayinin ilk başladığı şehirlerden biriyiz. Un ve yem fabrikaları, savunma sanayisinde yeni atılımlarımız başladı. Çorum sanayisi gerçekten çok güzel bir değere ulaştı. İhracatta 81 ilde 2 milyar dolar seviyesini aşan rakamla 17. sıradayız. Çorum'u geliştirmek için yerel aktörlerle mücadele ediyoruz. Kısa film Çorum'un marka şehir olduğunu bir kez daha kamuoyuna göstermek amacıyla yapıldı. Çok güzel de karşılık buldu. Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz." ifadelerini kullandı.

"Bu Çorum için ayrı bir gururdur"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da 100. yılı kutlanan Cumhuriyet'in ilanında bir Çorumlunun aldığı rolün Çorum halkı için onur vesilesi olduğunu söyledi.

Çorum halkının tarihin akışına yön veren olaylarda rol aldığına dikkati çeken Aşgın, bu olayları "Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz" sloganıyla 3 kısa film halinde kamuoyuna anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Aşgın, son filmde bir Çorumlunun Cumhuriyet'in ilan edilmesine verdiği katkıya dikkati çekmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Filmde Cumhuriyet'in ilanından 1 gün önce Mustafa Kemal, İsmet Bey'i odasına çağırır ve 'İsmet Bey, yarın Cumhuriyet'i ilan ediyoruz. Çorumluların çok büyük emeği var bu ülkenin, bu toprakların kurtarılmasında. Vekilim olarak ' Cumhuriyet ilan edilmiştir' cümlesini sen kullanacaksın' der. O İsmet Bey, birçoklarının zannettiği gibi İsmet İnönü değil, Çorum'un ilk mebusu İsmet Bey'dir. İsmet Eker, Paşa'dan aldığı talimatla 1. Meclis'te kürsüye çıkıp, 'Efendiler, Cumhuriyet ilan edilmiştir' cümlesini detaylarıyla beraber ifade etmiştir. Bu Çorum için ayrı bir gururdur."

Cumhuriyet'in artık 100 yaşına geldiğini hatırlatan Aşgın, "Cumhuriyeti Çorumlu İsmet Eker'in ilan etmesi, Çorum'u Cumhuriyet'in sembol şehirlerinden biri haline getirmiştir. Bu da 100. yılda bizim için ayrı bir onur ve gururdur." diye konuştu.

Çorum Kültür Turizm Derneği Başkanı Ömer Arslan ise "Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz" cümlesinin, karanlıklara aydınlık olan, doğruların yanında duran insanlar için bir manifesto niteliğinde olduğunu dile getirdi.