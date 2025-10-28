Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlandı
Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla Çankırı'nın Orta ilçesinde tören düzenlendi. Törende Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu.
Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla Çankırı'nın Orta ilçesinde tören düzenlendi.
Orta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, Belediye Başkanı Ömer Bezci ile siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Törende Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel