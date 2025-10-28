Haberler

Cumhuriyet'in 102. Yılı Etkinliği: Özel Gereksinimli Çocuklar Balon Uçurdu

Güncelleme:
Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla özel gereksinimli çocuklar, Düzce'deki alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte 102 balon uçurdu ve 'Mustafa Kemal' filmini izledi.

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği, Cumhuriyet'in 102. yılında Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören çocuklar için kentteki bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.

Öğretmenlerinin gözetiminde alışveriş merkezinin önünde toplanan 102 özel gereksinimli öğrenciye, ay yıldızlı "Cumhuriyet balonları" verildi.

Düzce Vali Yardımcısı Osman Demir ve Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün de katıldığı etkinlikte, dernek üyelerinin meşale yakmasının ardından aynı anda balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Öğrenciler, daha sonra alışveriş merkezine geçerek burada Mustafa Kemal filminin gösteriminin yapılacağı, Türk bayraklarıyla süslenen sinema salonuna alındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından film gösterimi yapıldı.

Dernek Başkanı Ömer Faruk Kubilay, gazetecilere, "Çocuklarımız önce Cumhuriyetimiz, vatanımız için dilek tuttu. Balonları hep birlikte uçurduktan sonra sinema salonunda bugüne özel 'Mustafa Kemal' filmini izledik. Çocukların, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i daha yakından tanıyabilmesi için onlara burada yoldaşlık yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Haberler.com
