Cumhuriyet'in 102. Yılı Avcılar'da Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet'in 102. Yılı Avcılar'da Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Avcılar'da düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü'nde, yüzlerce kişi Türk bayraklarıyla sokakları doldurdu. Yürüyüşte Cumhuriyetin ilanı çeşitli mizansenlerle canlandırıldı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Avcılar'da Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. 7'den 70'e Avcılar'da oturanların katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Korteje katılanlar ellerindeki Türk bayrakları ve müzikler eşliğinde yürüdü. Yürüyüşte Cumhuriyet'in ilanı çeşitli mizansenlerle canlandırıldı.

Tükriye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci kuruluş yıl dönümüne ilişkin kutlamalar sürüyor. Avcılar'da da Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. Saat 16.00'da Marmara Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'ndan başlayan yürüyüş Havuz Meydanı'na kadar sürdü. Yüzlerce kişi ellerindeki Türk bayraklarıyla güzergah boyunca coşkuyla yürüdü. Yürüyüşte Kurtuluş Savaşı'nda mücadele verenleri canlandıran bir grup 'Biz Cumhuriyeti Böyle Kurduk' pankartı taşıdı. Kortejde Cumhuriyetin ilanı da canlandırıldı; bir çocuk 29 Ekim 1923 tarihli Cumhuriyet ilanını duyuran gazeteyi taşırken, 'Yazıyor Cumhuriyet'in ilanını yazıyor' diyerek yürüdü. Yürüyüşün sona erdiği noktada Avcılar Belediye Başkanvekili Yüksel Can bir konuşma yaptı. Can konuşmasında, "Bu akşam Avcılar bir kez daha tarih yazıyor. Çünkü bu meydan özgürlüğe inananların adalete sahip çıkanların, Artatürk'ün yolundan yürüyenlerin meydanıdır. Bayramımız kutlu olsun Avcılar" cümlelerini kullandı.

