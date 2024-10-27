Cumhuriyet'in 101. Yılında İstiklal Yolu'nda Atlı Geçit Töreni

Tarihi İstiklal Yolu, Cumhuriyet'in 101. yılında atlarla geçilecek.

Binicilik ve Kültür Derneği, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta etkinlik düzenledi.

Dernek Başkanı Zeki Kütük, etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 40 binici ile İstiklal Yolu'nu geçeceklerini söyledi.

Tarihi yolu, at sırtında katedeceklerini anlatan Kütük, "Farklı şehirlerden gelen biniciler ile Milli Mücadele ruhunu yaşatmak istiyoruz. Farklı zamanlarda bir araya geliyoruz. Bugün de ikincisini düzenlediğimiz İstiklal Yolu sürüşü için bir aradayız. Türkiye'nin her yerinden atlar ve biniciler geldi." dedi.

Kütük, İnebolu ilçesinden başlayıp Kastamonu'da sona erecek olan etkinliğin 3 gün süreceğini aktardı.