Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet'in 101. yılına coşkulu kutlama

Cumhuriyet'in 101. yılı dönümüne özel kabul töreni düzenlendi

EDİRNE - Edirne Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla kabul töreni düzenlendi.

Kentteki bir tesiste düzenlenen kabul törenine katılanları kapıda karşılayan Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, davetlilerin bayramlarını kutladı.

Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer'in ev sahipliğinde düzenlenen kabul töreni yoğun ilgi gördü. Yoğun bir katılımla gerçekleşen kabul töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Edirne Valisi Yunus Sezer yaptı.

Türkiye'nin yeni yüzyılında Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılında ilk günkü heyecanla, aynı coşku ve aynı gururu yaşadıklarını söyleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, bu anlamlı günde birlik ve beraberlik ruhuyla millet olma bilinciyle bir arada olduklarının altını çizdi.

"Aynı cesaretle, aynı kararlılıkla yaşasın Cumhuriyet diye haykırıyoruz"

Bu vatan, bu Cumhuriyet bizim emanetimizdir diyen Vali Sezer, "O karanlık günlerin içinde, milli mücadele şairi Mehmet Akif, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı'nı yazdırmasın, diyordu. Bu sözü söylerken verilen fedakarlığı kaybedilen canları ve bütün nice kahramanları hatırlatır bize. O marş bir milletin varoluş destanıdır. Canıyla yazılmıştır. Biz o destanı unutmadık. Bundan sonra da yüzyıllar geçse de unutmayacağız" dedi.

Cumhuriyet'in bir ruh olduğunu söyleyen Vali Sezer, "Bu ruh milletimizin kanıyla, canıyla, dualarıyla ve gözyaşlarıyla büyümüştür. Bugün sınır boylarında, üst bölgelerde teröre karşı mücadele eden şanlı bayrağımızı dalgalandıran vatan evlatlarımız bu ruhu en güçlü şekilde taşımaktadırlar. Atalarımızın mirasını koruyan her Mehmetçiğimiz geçmişten bugüne uzanan bu cesaret zincirinin bir halkasıdır. Bunu sadece askerlerimizde, polisimizde değil memleket için üreten herkeste vardır. Kağan'ın, SİHA'yı, İHA'yı yapan teknisyenlerimizde, mühendislerimizde, Aybüke öğretmenimizde aynı ruh vardır. Gökbey havalandığı zaman, gözyaşıyla onu izleyen aziz milletimizde yine o gurur, o ruh vardır. Cumhuriyetimizin o güçlü mirasını herkes hissetmektedir" İfadelerine yer verdi.

"Hainlere inat daha fazla çalışacağız"

Hainlere inat daha fazla çalışacaklarını ve daha fazla üreteceklerini belirten Vali Sezer, "Bu yolda Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe taşırken bu aziz milletine hizmet eden herkesi saygıyla, minnetle, şükranla anıyorum. Bütün şehitlerimize ve gazilerimizden de vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayanlara sağlıklı ömürler dileyerek şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.

Vali Sezer'in konuşmasının ardından Cumhuriyet'in 101.yılı anısına pasta kesildi.

Programda sahne alan sanatçıların icra ettiği eserlerden oluşan konser kulakların pasını sildi. Katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ile eserlere eşlik etti.

Tüm konukların dalgalandırdığı Türk bayraklarıyla coşkuyla kutlanan gece konserlerin ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.