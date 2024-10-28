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Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor

Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
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Amasya'nın Büyük Kızılca köyünde, öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

Amasya'nın Büyük Kızılca köyünde, öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

Büyük Kızılca İlk ve Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, yüzlerce kişi okul önünde toplandı.

Öğrenci, öğretmen ve veliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek köy meydanına kadar yürüdü.

Yürüyüşe jandarma ekipleri de araçlarından siren çalarak destek verdi.

Okul müdürü Murat Atik, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururu yaşadıklarını anlatarak, "Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılında aynı ruhla, çocuklarımız ve ailelerimizle yan yana yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Aziz milletimizin ve tüm hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum" diye konuştu.

Huzurevi sakinleri sahnede

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Çarşamba Huzurevi sakinleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Kınalı Hasan" oyununu sahneledi.

Annesinin başına kına yakarak askere gönderdiği, İstiklal Harbi'nde şehit düşen Hasan ve silah arkadaşlarını canlandıran huzurevi sakinleri, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Programın sonunda katılımcılar, Cumhuriyet'in 101. yılını birlikte kutladı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel

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