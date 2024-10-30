Cumhuriyet'in 101. Yılı Kağıthane'de Coşkuyla Kutlandı

CUMHURİYET'İN 101'inci yılı, Kağıthane'de düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, 28 Ekim günü Kağıthane Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Aynı gün akşam saatlerinde Ferit Aysan Çağdaş Yaşam İlkokulu önünden başlayıp Hasbahçe'de son bulan fener alayı yürüyüşü düzenlendi. 29 Ekim günü ise Kağıthane Kaymakamlığı'nda Tebrikat Töreni gerçekleşti. Ardından Hasbahçe etkinlik alanında Recep Ergül tarafından Cumhuriyet Kahramanlık türküleriyle program son buldu.

Saygı duruşuyla başlayan etkinliğe Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Garnizon Komutanı Tuncay Yunus Erkeç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, siyasi parti temsilcileri, eğitim, sanat ve spor camiası ile vatandaşlar katıldı.

KAĞITHANE SOKAKLARINDA CUMHURİYET BAYRAMI HEYECANI

28 Ekim'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik akşam saatlerinde Ferit Aysan Çağdaş Yaşam İlkokulu önünden başlayıp Hasbahçe'de son bulan fener alayı yürüyüşü son buldu. 29 Ekim'de ise Kağıthane Kaymakamlığı'nda Tebrikat Töreni düzenlendi. Kaymakam Niyazi Erten tebrikleri kabul ederken, Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde yapılan kutlama programı da ilgi gördü. Öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterileri, şiir okumaları, bando ve geçit töreni katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Ayrıca Hasbahçe etkinlik alanında Recep Ergül tarafından Cumhuriyet Kahramanlık türküleri konseri gerçekleşti.

'CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN'

Cumhuriyet'in 101'inci yılına dair kutlama mesajında Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin şunları aktardı:

"Cumhuriyetimizin 101'inci yılında, milletimizin birlik ve beraberliğini yansıtan bu coşkulu kutlamalara Kağıthane'de hep birlikte tanıklık etmekten büyük onur duyuyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizi kuran tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, onların bizlere bıraktığı mirası gelecek nesillere aktarma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."