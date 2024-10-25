Cumhuriyet'in 101. Yılı İçin Salihli'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Cumhuriyet İlkokulu ile Türk Kızılay işbirliğinde okul bahçesinde düzenlenen programda, vatandaşlar kan bağışında bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, kan bağışının önemini anlatarak, " Cumhuriyet Bayramı'ndan önce, Cumhuriyet İlkokulumuzda, öğrencilerimizi bilinçlendirmek amacıyla yaptığımız faaliyetlerin birini gerçekleştiriyoruz. Geleceğimizin mimarı çocuklarımıza Kızılay'ın ve kan bağışının önemini kavratmak adına bu tür faaliyetlerin tekrarlanması bizi sevindiriyor." dedi.

Kampanyada, Cumhuriyet'in kuruluş yılına atfen 1923 ünite kan bağışı hedeflendiği kaydedildi.