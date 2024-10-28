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Cumhuriyet'in 101. Yılı Düzce'de Kutlandı

Cumhuriyet'in 101. Yılı Düzce'de Kutlandı
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Düzce'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 'Türkiye Devleti Cumhuriyettir' manşetli temsili gazete dağıtıldı. Dönemin kıyafetleriyle sokaklarda dolaşan çocuk, vatandaşlara Cumhuriyet'in kazanımlarını hatırlatırken duygusal anlara sahne oldu.

Düzce'de, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Devleti Cumhuriyettir" manşetli temsili gazete dağıtıldı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan etkinlikte, Cumhuriyet'in ilanının sembolleri arasında yer alan "gazeteci çocuk" Düzce sokaklarına çıktı.

Dönemin kıyafetlerini giyerek "Yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor" sözleriyle sokakları dolaşan çocuk, "Türkiye Devleti Cumhuriyettir" manşetini taşıyan gazeteyi vatandaşlara dağıttı.

Hem duygusal hem de gururlandıran görüntülere sahne olan etkinlikte gazeteyi alan vatandaşlar, Cumhuriyet'in ilelebet yaşaması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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