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Cumhuriyet'in 101. Yıl Dönümünde Duygulandıran Etkinlik

Cumhuriyet'in 101. Yıl Dönümünde Duygulandıran Etkinlik
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Düzce'de bir çocuk, Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla gazete dağıtarak vatandaşı duygulandırdı. 'Yazıyor, yazıyor. Cumhuriyet'in ilanını yazıyor' diyerek, 'Türkiye Devleti Cumhuriyettir' yazılı gazeteleri dağıtan çocuk, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

DÜZCE'de Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü için, dönemin kıyafetlerini giyen bir çocuk 'Yazıyor, yazıyor. Cumhuriyet'in ilanını yazıyor' diyerek gazete dağıttı. 'Türkiye Devleti Cumhuriyettir' yazılı gazeteyi alan vatandaşlar ise duygulandıklarını belirtti.

Düzce'de bir grup genç, Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenledi. Bu kapsamda, küçük bir çocuk, Cumhuriyet'in ilan edildiği dönemindeki gazete dağıtıcısı çocuklar gibi giydirilerek, 'Yazıyor, yazıyor. Cumhuriyet'in ilanını yazıyor' sözleriyle, vatandaşlara üzerinde 'Türkiye Devleti Cumhuriyettir' yazılı gazete dağıttı. Vatandaşlar, çocuğu ve gazeteyi görünce duygulandıklarını ifade ederken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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