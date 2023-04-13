'Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Dışişleri' başlıklı sempozyum İstanbul'da başladı

Türk diplomasisinin bugününü ve geleceğini mercek altına alan " Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Dışişleri: Asırların Diplomasi Birikimi" başlıklı sempozyum İstanbul'da başladı.

Türk Tarih Kurumu ve Dışişleri Bakanlığının ortak çalışmasıyla hazırlanan sempozyum, 13-14 Nisan'da İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştiriliyor.

Uzman akademisyen ve diplomatların katılımıyla yapılan sempozyum, Türk diplomasisinin 16. yüzyıldan günümüze kadar uzanan kurumsallaşmasını ele alıyor.

Sempozyumda ayrıca Hariciye Nezaretinin kuruluşuna ve Cumhuriyet Dönemi Türk Dışişlerinin tarihsel gelişimine odaklanılıyor.

Sempozyumun açılışında konuşan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Türk diplomasinin insani değerler, hak, adalet ve barış üzerine kurulu olduğuna vurgu yaparak Türkiye'nin hem bölgede hem de dünyada barışın tesisi için çaba harcadığını söyledi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Türk hariciyesinin birikiminin dünyanın en zorlu ve karmaşık coğrafyasında geliştiğine işaret ederek tarihi boyunca Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi olağanüstü birçok başarıya imza attığını vurguladı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, dış politikaya ilişkin çok sayıda eser hazırladıklarını, burs programlarıyla nitelikli gençleri yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Büyükelçi Rauf Engin Soysal da sempozyumu diplomasi tarihini geniş bir perspektiften ele almak ve farkındalığı artırmak için gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Açılışta ayrıca "Asırların Birikimi: Türk Diplomasi Tarihi" adlı belgesel film gösterimi yapıldı.

Sempozyum kapsamında Türk Dışişleri tarihinde önemli kişi, olay ve yapılara ait bir fotoğraf sergisi de yer alıyor.