Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Dev Tablo Yapımına Başlandı

CUMHURİYET'in 100'ncü yılına özel dev tablonun yapımına başlandı. 29 Ekim'de tamamlanması planlanan İstanbul temalı dev tablonun, Guinness Rekorlar kitabına girmesi için de başvuru yapıldı.

İstanbul resimleri ile tanınan ressam Alev Özas, Ataşehir'de bir AVM içinde dev tuval üzerinde 100 günde tamamlanmayı hedeflediği

resmi yapmaya başladı. 2.90 metre yüksekliğinde ve 50 metre uzunluğunda tek parça tablo, Cumhuriyet'in 100. yılında beğeniye sunulacak. Panoramik bir İstanbul metropol resmi olacak yağlı boya tablonun Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için de başvuru yapıldı. Ressam Alev Özas, resmin yapım aşamasının yarın saat 10.00'dan itibaren ziyaretçilere açık olacağını ifade ederken, dev tablonun tamamlanıp açık artırmayla satıldıktan sonra elde edilen gelirin bir kısmının kimsesiz çocuklar yararına bağışlanacağını açıkladı.

"BOYAMAYA 100 GÜNDE TAMAMLAMAK ÜZERE HEDEF BELİRLEDİK"

Ressam Alev Özas, " Bundan tam 1 yıl önce, Temmuz ayında ilk adımları atıldı diyebilirim. Büyük bir resim yapmak istiyordum. Yani biz 4 metrelik 7 metrelik resimler yaptım ama bu yeteri kadar büyük değildi. Sanat danışmanıyla birlikte Fatih Bey'le bunu konuşurken ne kadar yapabilirsiniz. ve ne zaman, nasıl olsun bu? 15 metre, 20 metre kendi aramızda konuşurken o arada Art Vizyon'dan, Ahmet bey geldi. Ahmet beylerle bunu onlarla paylaştık bu durumu. 50 metre olur mu dediler. Olur dedim yani. 50 metre olur ama bunun bezini tedarik etmesi, çalışma ortamının sağlanması. Bu tür bir sürü teknik şeyleri, düşünmemiz gerekiyordu. Bunun yanı sıra Cumhuriyet'e de küçük bir armağan vermek istedim bir kadın ressam olarak. Cumhuriyetin 100'ncü yılı adına ve bir araya geldik. Ama 1 sene resim yapabilecek alan aradık nasıl yaparız nasıl ederiz... Bulunduğumuz yerdeyiz şu anda. ve Haziran ayında Haziranın başında 1'i gibi başladık. Ama o Haziran ayında desen olarak çizildi. Boyamaya 100 günde tamamlamak üzere hedef belirledik. Aslında bugün başlıyor" dedi

"GUİNNESS'E BAŞVURU YAPILDI"

Ressam Özas, "Bu sadece görmüş olduğunuz çalışma sadece bir fon olarak değerlendirin. Neyin nerede olduğunu görmek adına ama işlemesi, bitmesi ve sonuç vermesi 29 Ekim'e yetişmek durumunda. Önce Cumhuriyet için yapıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir kadın ressam olarak içinde bulunmak istiyorum ve benden sonra birilerine bırakmak istiyorum. Ancak bunun da ötesinde sosyal sorumluluk projesi olsun istedik. Yani bunu ben tek başıma istemedim. Hep birlikte istedik. Bu da kimsenin çocuklar yararına eser bittikten sonra satışı gerçekleştikten sonra belirli bir kısmını kimsecik çocuklar yararına yapmak istiyoruz. Umarım gerçekleşir. Guinness'e başvuru yapıldı. Şu anda bekleniyor. Büyük resim yapılmış evet, hatta 50 metreden daha büyük resimler var. Ama şehir peyzajı, ve yağlı boya tekniği yok bunu özellikle araştırdık. Yağlı boyayla büyük bir peyzaj, bir panoramik İstanbul yok. Ben inşallah bunu gerçekleştireceğim. Bugünden sonra bugün lansman var. Sizlerle görüşüyoruz. Bugünden sonra açılacak. Halka açılıyor. Yani isteyen gelip izleyebilir. Ben çalışırken görebilir, destek verebilir. Okullar gezebilir, çocuklar görebilir. Herkese açığım. Sanat tamamen bu halka açıktır" dedi.