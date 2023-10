CUMHURİYET'İN 100. YILI - İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı Açıklaması

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayarak, Türkçe ifadelerle "Tebrikler Türkiye, Cumhuriyet Bayramın kutlu olsun." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı dosya haberler kapsamında bu haberde İtalyan büyükelçi Marrapodi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

100. yıl kutlamalarının tüm ülkeyi "neşeyle, gururla, kimlik aidiyet duygusuyla dolduran, aynı zamanda bir toplumun özüne de değinen bir anma" olduğunu kaydeden Marrapodi, 100. yılın 5 nesli kapsadığını ve bir ülkenin tarihi açısından kilometre taşı niteliğinde bir başarı olduğunu söyledi.

Marrapodi, 100. yılın geçmişteki başarıları incelemek ve aynı zamanda geleceği, geleceğin zorlukları ve fırsatları üzerine düşünmek için bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu yıl dönümü bana, İtalya'nın Türkiye'ye karşı duyduğu güçlü dostluk duygusunu, Türkiye'nin de İtalya'ya karşı hissettiğini bildiğim dostluğu bir kez daha canlandırma fırsatı veriyor." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin de nispeten genç ancak ortak ve asırlık kültüre sahip olduklarını vurgulayan Büyükelçi, Türkiye ve İtalya'nın güçlü ortak ve müttefikler olduğunu dile getirdi.

Marrapodi, bu ortaklığın iki toplum arasındaki "sürekli alışveriş ve işbirliğiyle zengin bir şekilde beslendiğine" işaret ederek, "İtalya ve Türkiye birçok kez birlikte çalıştı ve bu da dünya zenginliğine katkı sağladı. Tüm Türk dostlarımıza bir kez daha hayırlı ve müreffeh bir gelecek dileklerimi en kalbi duygularımla ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Büyükelçi, Türkçe ifadelerle, "Tebrikler Türkiye, Cumhuriyet Bayramın kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Büyükelçi olarak Türkiye'deki görevini de değerlendiren Marrapodi, Türkiye'de göreve başlamasının üzerinden neredeyse iki yıl geçtiğini dile getirdi.

Marrapodi, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığı bir dönemde Türkiye'nin uluslararası toplumu masada bir araya getirdiğini ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta çözüm bulmaya çalıştığını ve bu nedenle çok takdir ettiğini anlattı.

İkili ticaret hacmi 2022'de 26 milyar dolar oldu

İki yılda Türkiye ve İtalya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştiğine şahit olduğunu aktaran Büyükelçi, geçen yıl temmuzda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dönemin İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde bir araya geldiğini anımsattı.

Marrapodi, Türkiye'de görev yaptığı 20 ay boyunca iki ülke arasında liderler düzeyinde 4 görüşme olduğunu ve dışişleri bakanlarının da birkaç kez görüştüğünü, iki ülke arasındaki ilişkiye geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

İki ülke arasındaki ihracat ve ithalatın arttığına dikkati çeken Marrapodi, "Sanırım geldiğimde 2021 yılı rakamları (ikili ticaret hacmi) 21 milyar dolar civarındaydı. Geçen yıl ise, 2022 yılını 26 milyar dolar civarında ithalat ve ihracatla kapattık. 2023 yılı için de iyimseriz." değerlendirmesinde bulundu.

"(Kahramanmaraş merkezli depremler) Bu görüntüler her zaman kalbimde kalacak"

Marrapodi, Türkiye'de hatırladığı en canlı anısının ne olduğunun sorulması üzerine, bu iki yılda Türkiye'de pek çok anı biriktirdiğini ve birini seçmesinin zor olduğunu belirterek, 26 Ocak 2022'de güven mektubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu anın çok duygusal bir an olduğunu ifade etti.

Öte yandan temmuzda yapılan hükümetler arası zirvenin profesyonel açıdan çok önemli olduğunu vurgulayan Marrapodi, Türkiye'de gezdiği yerlerin de hayatında önemli anı olarak kalacağını dile getirdi.

Marrapodi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem görüntülerinin hafızasında "her zaman yanında götüreceği" anılar olduğunu vurgulayarak, "6 Şubat depreminden birkaç gün sonra İskenderun ve Hatay'daydım. Bu görüntüler her zaman kalbimde kalacak. Türkiye'nin depremde ödediği can kaybının bedeli çok büyük oldu. Her zaman insanların depremde kaybettikleri şeyleri düşüneceğim." ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde insanların yakınlarını ve mallarını, hayatta kalanların da geçmişteki yaşamlarını kaybettiğini anlatan Marrapodi, depremzedelerin hafızlarındaki bu anıları aşıp yeni bir hayat kurmaları gerektiğini sözlerine ekledi.