CUMHURİYET'İN 100. YILI - Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu, Türk halkını kutladı Açıklaması

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı münasebetiyle Türk halkını kutlayarak, "Gelecek çok umut vericidir. Türkiye'nin yeni asırlık yolculuğunda daha büyük kalkınmalarına imza atmasını ve ülkenin giderek daha fazla refaha kavuşmasını, insanların mutlu olmasını canıgönülden diliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı dosya haberler kapsamında bu haberde Liu Şaobin, güncel Türkiye-Çin ilişkilerini, ilişkilerin arka planını ve önemini AA muhabiriyle paylaştı.

Büyükelçi Liu, Çin ile Türkiye'nin ilişkisinin 2 bin yıldan fazla zamana dayandığına işaret ederek, 2010'dan sonra iki ülkenin siyaset, ekonomi, kültür, teknoloji, eğitim ve güvenlik gibi her alandaki işbirliğinin arttığını söyledi.

"(Çin ve Türkiye) Uluslararası ve bölgesel barış, istikrar, gelişme ve refah için olumlu roller oynayabilir"

İki ülke arasındaki gelişmelerde saygı ve destek temelinin olduğunu ifade eden Liu, bu gelişmelerin güçlü bir siyasi temel oluşturduğunun altını çizdi.

Büyükelçi Liu, Çin ile Türkiye arasındaki işbirliğinin barış ve dostluk yönünde ilerlemesi gerektiğini belirterek, iki ülkenin somut işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çin ve Türkiye'nin dünyada önemli etkiye sahip ülkeler olduğunu söyleyen Liu, bu iki ülkeyle ilgili, "Uluslararası ve bölgesel barış, istikrar, gelişme ve refah için olumlu roller oynayabilir ve dünya için daha fazla olumlu katkılarda bulunabilirler." şeklinde konuştu.

"İki ülkenin liderlerinin yönlendirmesiyle Çin ve Türkiye ilişkileri daha da gelişiyor"

Büyükelçi Liu, son yıllarda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesiyle iki ülkenin işbirliğinin daha da geliştiğine işaret ederek, siyaset alanında üst düzey temaslar sağlandığını, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile 26 Temmuz'da ilk kez yüz yüze görüştüğünü dile getirdi.

Çin ile Türkiye'nin, egemenliklerini, bağımsızlıklarını ve toprak bütünlüklerini korumak için kendi ulusal koşullarına uygun gelişme yolu izlemeye kararlılıkla destek vereceklerine inandığını ifade eden Liu, Çin'in Türkiye'nin Asya'da en büyük, dünyada ise üçüncü büyük ticaret ortağı olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Liu, Türkiye'de 1000'den fazla Çinli şirketin bulunduğunun ve Türkiye'ye yatırım yaparak faaliyet gösterdiğinin altını çizerek, "Çin'in 'Kuşak ve Yol Girişimi'yle Türkiye'nin Orta Koridor Projesi'nin derin bir şekilde uyumlaştırılmasıyla aslında birçok proje Türkiye'de başarılı olarak yürütülüyor." dedi.

Büyükelçiden Türk halkına mesaj

Büyükelçi Liu, 29 Ekim'deki Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları münasebetiyle, "Bu vesileyle, Çin halkının Türk halkına içten tebriklerini de iletmek istiyorum. Bağımsızlık geleneğine bağlı kalan dış müdahalelere kararlılıkla karşı çıkan ve kendi ülke ve halkının hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunan Türk milleti, bir asırlık arayıştan sonra kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu bulmuştur." dedi.

Başarıların zorluklarla kazanıldığını belirten Liu, Türk halkını kutlayarak, "Gelecek çok umut vericidir. Türkiye'nin yeni asırlık yolculuğunda daha büyük kalkınmalarına imza atmasını ve ülkenin giderek daha fazla refaha kavuşmasını, insanların mutlu olmasını canıgönülden diliyoruz." şeklinde konuştu.

"Çin ve Türkiye olarak işbirliği ve ilişkileri geliştirerek iki ülkenin halkına daha fazla faydalar getireceğiz ve iki ülke halkının mutluluğu için çaba göstereceğiz." diyen Büyükelçi Liu, Türkiye'deki görevine 29 Ekim 2020'de başladığını ve bu tarihin kendisi için ayrı bir öneminin olduğunu dile getirdi.

Kendi ülkesinin yüz yıllık hedefini tamamladığını anımsatan Büyükelçi, iki ülkenin "büyük hayallerini" gerçekleştirme sürecinde olduğunu ifade etti ve "Bu yüzden birbirine karşılıklı destek vererek muhakkak ortaklaşa gelişmeleri gerçekleştireceğiz." dedi.