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Cumhuriyet Haftası'nın ilk dersi, 'Dersimiz Cumhuriyete Doğru' filmi ile başlayacak

Cumhuriyet Haftası'nın ilk dersi, 'Dersimiz Cumhuriyete Doğru' filmi ile başlayacak
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda, Cumhuriyet Haftası'nın ilk ders saatinde 'Dersimiz Cumhuriyete Doğru' isimli film izletilecek.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda, Cumhuriyet Haftası'nın ilk ders saatinde 'Dersimiz Cumhuriyete Doğru' isimli film izletilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' konulu genelge, 81 ile gönderildi. Milli birlik ve beraberlik vurgusu yapılan yazıda, Cumhuriyet'in 101'inci yılına girerken 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda, milletin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesini yücelten, milli birlik ve beraberliği güçlendiren değerlerin her zamankinden daha güçlü ve daha derin bir bağlılıkla aktarmanın önemine vurgu yapıldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin amacının milli ruh ve maneviyata sahip, toplumuna hizmet eden, tarihine saygı gösterip, sahip çıkan, bayrağına ve milletine bağlı bireyler yetiştirmek olduğu belirtilen yazıda, "Çok zor şartlarda kazanılan bağımsızlığımızın nişanesi, milletimizin iradesinin tescili, vatanseverliğimizin ilhamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan kahramanlarımızın mirası ve emaneti olan Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim gününü birlik, beraberlik duygusuyla kenetlenerek kutlamak hepimizin ödevidir" denildi.

OKULLAR BAYRAKLAR İLE DONATILACAK

Genelgeye göre; 28 Ekim-1 Kasım tarihleri Cumhuriyet Haftası olarak değerlendirilecek ve bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademelerdeki okul ve kurumlarda 28 Ekim Pazartesi günü ilk derste öğrencilere 'Dersimiz Cumhuriyete Doğru' isimli film izletilecek. 'Dersimiz Cumhuriyete Doğru' filmi, Cumhuriyet'in kuruluş destanını konu alan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Cumhuriyete Doğru' tiyatro oyununun sinematografik versiyonundan oluşuyor. Genelgede ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemini yansıtacak programlar hazırlanması, bu programlarda şehit yakınlarının ve gazilerin yer almasına özen gösterilmesi, okulların Türk bayrakları ile donatılması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Politika Kültür Güncel

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