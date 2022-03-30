Cumhuriyet Bulvarına özel projektör sistemi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit'e prestij katan projelerinden Cumhuriyet Bulvarında (Yeni Yürüyüş Yolu) en gelişmiş teknolji gobo projektör sistemi kuruldu. Sistem şimdiden vatandaşın dikkatini çekti. Sistem ile belirli alanlarda yola Büyükşehir'in logosu, yapılacak etkinlikler, önemli günlerde mesajlar gibi yansımalar yapılacak.

PROJEKTÖR SİSTEMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bulvarındaki çalışmalarında sona gelindi. Son dokunuşların yapıldığı bulvar gece yeni ve modern aydınlatma dizaynıyla vatandaşlardan beğeni topluyor. Yeni Yürüyüş Yoluna Türkiye'de bir ilk olan son teknolji gobo projektör sistemi kuruldu.

SİSTEM DİKKAT ÇEKİYOR

Cumhuriyet Bulvarı üzerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji Aydınlatma ve Mekanik İşleri Şube Müdürlüğünce 10 adet gobo projektörü kuruldu. Elektrik direklerine kurulan sistem ile Kocaeli Büyükşehir logoları, ileride yapılacak etkinliklerin tanıtımı ve görsel desenler yola yansıtılacak. Akşam saatlerinde açılan sistem şimdiden vatandaşların dikkatini çekmeyi başardı.

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