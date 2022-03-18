Cumhuriyet Bulvarına kar altında son dokunuşlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kente prestij katan projelerinden Cumhuriyet Bulvarı (Yeni Yürüyüş Yolunda) son dokunuşlar devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği projedeki çalışmalara kar da engel olmuyor.

SON DOKUNUŞLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi çınar ağaçlarının gölgesinde uzayıp giden Cumhuriyet Bulvarındaki yenileme ve yayalaştırma projesinde sona yaklaşıldı. Son ufak dokunuşların yapıldığı projede çalışmalar kar yağışı altında devam ediyor.

KAR YAĞIŞI ALTINDA ÇALIŞMA

Vatandaşların büyük beğenisini kazanan Cumhuriyet Bulvarındaki aydınlatmaların kontrolleri Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılıyor. Ayrıca bulvar üzerinde bulunan elektrik trafolarının etrafı da Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince kapatılıyor. Alanda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de çalışıyor.

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