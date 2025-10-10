Cumhuriyet Bayramı Voleybol Turnuvası Başladı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen voleybol turnuvasında 9 takım mücadele ediyor. Turnuva, grup maçlarının ardından finallerle 29 Ekim tarihinde sona erecek.
Salıpazarı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada iki grup halinde 9 takım mücadele ediyor. Yaklaşık 110 sporcunun yer aldığı turnuvada grup maçlarının ardından finaller oynanacak.
Biçme, Jandarma, Yavaşbey, Belediye, Gözde Kuyumculuk, Gökçeli, Cezaevi, Hastane ve İlçe Sağlık takımlarının katıldığı turnuva, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sona erecek.