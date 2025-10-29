Haberler

Cumhuriyet Bayramı Videosunda Yapay Zeka ile Canlandırılan Eğitim Seferberliği


Milli Eğitim Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı videoda, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk önderliğinde başlatılan eğitim seferberliğini yapay zeka ile canlandırdı. Projeye dair mesajlar, Cumhuriyet değerlerinin çocuklara aktarılması gerektiğini vurguluyor.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Bakanlık arşivinden ve döneme ait farklı kaynaklardan alınan fotoğrafların yapay zeka ile canlandırılması tekniğiyle hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı videosu, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan eğitim seferberliğine ışık tutuyor.

Cumhuriyet tarihine ilişkin akıllara kazınan fotoğraflar, gerçeğe uygun dijital restorasyonu yapılarak yapay zeka ile canlandırıldı. Arşiv fotoğraflarının yapay zeka ile canlandırılması tekniğiyle hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı videosunda, Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlatılan eğitim seferberliğine ilişkin görseller, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrencilerle buluştuğu anlar yer alıyor.

Projenin danışmanlığını Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş üstlendi. Genç Cumhuriyet'in geleceğin bilim adamları, sanatçıları, sporcuları olarak yetiştirdiği öğrenciler ve eğitim neferi öğretmenlerin katıldığı 29 Ekim törenlerinin de yapay zeka ile canlandırıldığı videoda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Cumhuriyet değerlerinin çocuklara en güçlü şekilde aktarıldığı vurgulanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı videosunda şu mesajlara yer verildi:

"Cumhuriyet, emeğin, fedakarlığın ve inancın eseridir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Cumhuriyetimizin değerlerini çocuklarımıza aktarıyoruz. Eğitimin yüzyılına hep birlikte yürürken, onların bu ülkenin yetkin, erdemli, üretken, iradeli ve vatansever birer ferdi olmaları için azimle çalışıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel



