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Cumhuriyet Bayramı Törenleri Sinop'un İlçelerinde Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet Bayramı Törenleri Sinop'un İlçelerinde Coşkuyla Kutlandı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla Sinop'un Boyabat, Ayancık ve Gerze ilçelerinde çeşitli törenler düzenlendi. Törende konuşmalar, öğrenci gösterileri ve ödül takdimleri yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı dolasıyla Sinop'un Boyabat, Ayancık ve Gerze ilçelerinde tören düzenlendi.

Boyabat'ta Hükümet Konağı önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Enver Yılmaz, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Serdal Akdemir ve Belediye Başkanı Hasan Kara'nın vatandaşların bayramını kutlamasıyla devam eden törende, Kaymakam Yılmaz günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Yılmaz'ın konuşmasının ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü cimnastik ekibi ve anaokulu öğrencilerinin gösterileriler gerçekleştirerek, şiirler okudu.

Hafta boyunca yapılan yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerin takdim ediği tören, kortej geçişinin ardından sona erdi.

Ayancık

Ayancık ilçesinde Gazi Stadı'nda gerçekleştirilen tören, Kaymakam Ahmed Çelik ve Belediye Başkanı Hayrettin Kaya'nın vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Çelik, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Törende şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler eserlerini okurken, halk oyunları ve koreografi gösterileri sunuldu.

Tören, kortej geçişiyle son buldu.

Gerze

Gerze Belediyesi festival alanında yapılan tören, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkanı Osman Belovcaklı'nın vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, Kaymakam Arabacı'nın konuşmasıyla devam etti.

Daha sonra öğrenciler tarafından Cumhuriyet konulu şiirler okunarak, hafta boyunca yapılan yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Elif Kuzu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Süleyman Ermiş, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel

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