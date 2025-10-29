Haberler

Cumhuriyet Bayramı Törenleri Sinop'ta Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet Bayramı Törenleri Sinop'ta Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla Sinop'un Boyabat ve Türkeli ilçelerinde çeşitli etkinlikler ve törenler düzenlendi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve halk oyunları ile kutlamalar gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı dolasıyla Sinop'un Boyabat ve Türkeli ilçelerinde tören düzenlendi.

Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara ve Garnizon Komutanı Albay Ergün Yörük'ün vatandaşların bayramını kutlamasıyla devam eden törende Kaymakam Yılmaz günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcuları ve öğrenciler tarafından gösterileriler gerçekleştirerek, şiirler okundu.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerin takdim ediği tören, kortej geçişinin ardından sona erdi.

Türkeli

Türkeli'de Huzur Dinçel Stadı'nda yapılan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından öğrencilerce hazırlanan halk oyunları gösterileri yapılarak şiirler okundu.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği tören, kortej geçişi ile son buldu.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.