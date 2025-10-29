Cumhuriyet Bayramı Törenleri Sinop'ta Coşkuyla Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı dolasıyla Sinop'un Boyabat ve Türkeli ilçelerinde tören düzenlendi.

Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara ve Garnizon Komutanı Albay Ergün Yörük'ün vatandaşların bayramını kutlamasıyla devam eden törende Kaymakam Yılmaz günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcuları ve öğrenciler tarafından gösterileriler gerçekleştirerek, şiirler okundu.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerin takdim ediği tören, kortej geçişinin ardından sona erdi.

Türkeli

Türkeli'de Huzur Dinçel Stadı'nda yapılan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından öğrencilerce hazırlanan halk oyunları gösterileri yapılarak şiirler okundu.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği tören, kortej geçişi ile son buldu.