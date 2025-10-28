Haberler

Cumhuriyet Bayramı Törenleri Ege Bölgesi'nde Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma törenleri gerçekleştirildi. Törende valiler, garnizon komutanları ve belediye başkanları Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygılarını gösterdi.

İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma törenleri düzenlendi.

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, bazı İzmir milletvekillerinin yanı sıra Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Erdoğan Gür, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Yalçın Payal ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Konak Atatürk Meydanı'ndaki programda, halk oyunları ekibi zeybek oynadı.

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda dokunan Türk bayrağı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve öğrenciler tarafından Vali Elban'a takdim edildi.

Aydın

Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende Vali Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Tümgeneral Gökhan Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Denizli

Denizli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma törenleriyle başladı.

Pamukkale Kaymakamlığı önündeki törende Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa, AK Parti Denizli milletvekilleri Nilgün Ök ve Şahin Tin, CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Şeref Arpacı, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum da katıldı.

Manisa

Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreninde Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu.

Protokol üyeleri, Fatih Sergi Salonu'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1905-1938 yıllarındaki 10 farklı dönemini temsil eden büst serisinin yer aldığı sergiyi gezdi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
500
