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Cumhuriyet Bayramı Törenleri Adana ve Mersin'de Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet Bayramı Törenleri Adana ve Mersin'de Coşkuyla Kutlandı
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Mersin'in Gülnar, Silifke, Bozyazı, Anamur ve Adana'nın Aladağ ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri düzenlendi. Törende kaymakamlar ve belediye başkanları katılımcıları bayramda kutladı, öğrenciler şiir okudu ve çeşitli gösteriler sergilendi.

Mersin'in Gülnar, Silifke, Bozyazı ve Anamur ile Adana'nın Aladağ ilçelerinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gülnar ilçesinde düzenlenen törende, Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, kaymakamlık binasında tebrikleri kabul etti.

İlçe protokolünün katılımıyla Gülnar Hatun Bahçesi'nde devam eden programda öğrenciler şiir okudu, oratoryo gösterisi yapıldı.

Kaymakam Yaktı, Cumhuriyet Bayramı'nı coşku ve onurla kutladıklarını belirterek, en değerli miras olan Türkiye Cumhuriyeti'ni gelecek nesillere güvenle teslim edeceklerini vurguladı.

Silifke ilçesindeki Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve Garnizon Komutanı Personel Albay Ayhan Özkan katılımcıların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Kaymakam Aslaner, Cumhuriyet'in en güzel idare biçimi olduğunu ve Cumhuriyet'i korumaya ve yaşatmaya devam edeceklerini anlattı.

???????Bozyazı ilçesindeki törende Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu tebrikleri kabul etti.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Kaymakam Topsakaloğlu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törende öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Anamur ilçesindeki Atatürk Stadı'nda yapılan törende ise Kaymakam Bilal Bozdemir ve Belediye Başkanı Durmuş Deniz vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Bozdemir, konuşma yaptı.

Çeşitli branşlarda düzenlenen yarışlarda dereceye girenlere ödüllerin verildiği programda halk oyunları gösterisi de yapıldı.

Etkinlik, tören geçişiyle sona erdi.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve beraberindekiler daha sonra Anamur İskelesi'nde halkın ziyaretine açılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG TUFAN Gemisi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde de Kaymakam Hasan Ali Kurt ile Belediye Başkanı Kemal Özdemir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Belediyenin düğün salonunda devam eden programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler şiir okuyup, gösteri sundu.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel

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