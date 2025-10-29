Haberler

Cumhuriyet Bayramı'nda Tuz Mağarası'nda Voleybol Turnuvası

Iğdır Tuz Mağarası'nda Cumhuriyet Bayramı sebebiyle düzenlenen voleybol turnuvasında 8 takım mücadele etti. Vali Ercan Turan ve protokol üyeleri ilk maçı oynadı. Kamışlı köyü takımı şampiyon oldu.

CUMHURİYET Bayramı sebebiyle Iğdır Tuz Mağarası'nda voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvanın ilk maçını Vali Ercan Turan ve protokol üyeleri yaptı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki tuz mağaraları, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına mekan oldu. Etkinlikler kapsamında yer altındaki galerilerde düzenlenen voleybol turnuvasının ilk maçını Vali Ercan Turan, Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz ve protokol üyeleri yaptı. 8 takımın katıldığı turnuvada, Kamışlı köyünün takımı rakiplerini eleyip şampiyon oldu. Vali Turan, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Iğdır'ın her yerinde Cumhuriyet Bayramımız büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Tuzluca Tuz Mağaramızda düzenlenen bu özel voleybol turnuvası, hem Cumhuriyetimizin 102'nci yılı anısına hem de sağlık açısından önemli bir etkinlik oldu. Tuz anısına hem de sağlık açısından önemli bir etkinlik oldu. Tuz Mağarası, akciğer sağlığı için faydalı, astım hastalığına iyi gelen bir yer. Sporla birleşince bu etkinliğin sağlık yönü daha da arttı. Burada spor yaparken adeta nefeslerimizin açıldığını hissettik. İnşallah bu tür spor faaliyetlerini düzenli hale getireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
